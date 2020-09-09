مجلس جامعة الدول العربية اجتمع برئاسة الشميطلي: التضامن الكامل مع لبنان بمواجهة كارثة تفجير المرفأ

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ترأس الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي، نظرا للظروف الصحية لوزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، وفد لبنان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 154 الذي انعقد اليوم عبر تقنية الفيديو، وصدر عنه سلسلة قرارات من بينها قرار حول التضامن مع الجمهورية اللبنانية.



وطالب الشميطلي مجلس الجامعة بإصدار بيان خاص بشأن مواجهة كارثة انفجار مرفأ بيروت، وتم التجاوب مع طلبه، وصدر البيان عن المجلس الوزاري وتضمن الآتي:



"استعرض اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلال دورته العادية (154) يوم 9 سبتمبر ايلول 2020، تداعيات كارثة تفجير مرفأ بيروت في 4/8/2020 والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة ووضعت لبنان امام تحديات ضخمة.



وأكد المجلس على ما يلي:



1- التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت والذي يعتبر مرفقا حيويا ورئيسيا بالنسبة للبنان لما له من دور تاريخي كصلة وصل تجارية هامة، ومواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة، والدعوة الى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه.



2- دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الاغاثة الانسانية الى مواصلة جهودها في تقديم الدعم الاغاثي والانساني للشعب اللبناني.



3- اهمية دور الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تقديم كافة أشكال الدعم الانساني والاغاثي الى لبنان، والمساهمة الفعالة في إزالة آثار هذه الكارثة وجهود إعادة الاعمار".