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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 أيلول 2020

9
SEPTEMBER
2020
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الأخبار: الجيش «ينسّق» فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات

حرب واشنطن على حلفاء المقاومة

 

 

 

نداء الوطن: لقاء بعبدا: عون متوجّس وأديب متفائل
حبل العقوبات يضيق... "وصل الموس للدقن"!

 

 

 

الديار: محاولات للتشويش على المبادرة الفرنسية عبر تخريب الأمن وزرع الفوضى
رغبة دولية وعربية بتغيير جذري في النظام... وعقوبات اميركية على الوزيرين خليل وفنيانوس

 

 

 


اللواء: عقوبات أميركية على خليل وفينانوس.. وضغوطات فرنسية لاستعجال التأليف
باسيل ينتقد تأخير التشريع.. وتحقيقات المرفأ: استدعاء نجار وقادة الأجهزة

 

 

 


البناء: حردان لـ«الميادين»: مع حكومة كفاءات بخلفيّة سياسيّة… الحياد لا يناسب لبنان… ولا للامركزيّة
أديب يلتقي عون وخريطة الطريق تنتهي بمسودة الاثنين المقبل تُحسَم خلال 48 ساعة / عقوبات أميركيّة على خليل وفنيانوس بداعي العلاقة بحزب الله... تصيب المبادرة الفرنسيّة

 

 

 


الجمهورية: عقوبات أميركية تقتحم التأليف

 

 

 


النهار: الولادة الحكومية بين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية

 

 

 

 

the daily star: US slaps sanctions on Khalil, Fenianos over Hezbollah ties

 

 

 


l'orient le jour: « Oui, il faut s’attendre à davantage de sanctions » contre des officiels libanais, assure Schenker

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