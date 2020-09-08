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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





في مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي، انتصف ليل الثلاثاء -الأربعاء على كلام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قصر الصنوبر عن خارطة طريق للبنان وقيام حكومة فيه لمرحلة مقبلة لها شروطها وظروفها الدقيقة والواضحة، كما المفيدة إذا كانت القيادات اللبنانية فعلا ترغب بالإصلاحات, من أجل الخروج من الأزمات.



كلام ماكرون في ختام زيارته الثانية لبنان مستثنيا فيه "موضوع حزب الله والسلاح" باقتناع ضمني بأن الأمر شأن إقليمي-دولي واسع. هذا الكلام الرئاسي الفرنسي تلك الليلة ثمة من رغب في أن يمحوه النهار أو حاول ذلك، لكن يبدو أن القطار على المسار لن يتوقف، وأن العمل يتقدم نحو تأليف حكومة قادرة وغير مستنسخة, ويتزخم بعيدا من الأضواء أكثر منه في العلن، وذلك من أجل التصدي بكل مسؤولية وجدية لتحديات المرحلة ولمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية إذا لم نقل المنحدرة وإعادة الاستقرار المعيشي أولا والانتقال الى مداخل الازدهار ثانيا وثالثا وأخيرا".



الرئيس المكلف تأليف الحكومة د.مصطفى أديب أمل خيرا وبقوة بعدما التقى على مدى ساعة رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا, حيث أكدت الأوساط أن اللقاء كان جيدا وبناء، وتناول عرضا مفصلا ومفيدا لأجواء ومواقف جميع الأفرقاء.



على مسار حركة الرئيس المكلف ولمجريات كل الاتصالات واللقاءات ذات الصلة، وفهم أيضا أن لقاء آخر سيعقد في خلال الأيام المقبلة ضمن هذا الأسبوع بين عون وأديب يتناول شكل الحكومة والحقائب والأسماء بما يبلور التأليفة الحكومية. كما بلغ لقاء بعبدا اليوم حد الاتفاق على تسريع عمل الحكومة، مباشرة بعد التأليف ما يوحي بأن الحكومة ستولد على أبعد تقدير الإثنين المقبل.



وبالفعل اوساط أخرى مراقبة توقعت أن تتبلور الصيغة النهائية للحكومة في خلال خمسة ايام بعد ان تعالج بعض المطالب للحقائب، ولفتت الى أن الرئيس أديب متمسك بالوعد الذي قطعته المراجع السياسية والحزبية اللبنانية للرئيس ماكرون بتسهيل إنجاز الحكومة خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الزيارة الرئاسية الفرنسية فجر الأربعاء الماضي.



هذا الامر أكدته أيضا أوساط الرئاسة الثانية من عين التينة بقولها: إن الحكومة باتت "قريبة-قريبة" وفي غضون مهلة ماكرون.



إذن، في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب تشاورا وتناولا تصورا أو تصورات من أجل بلورة مسودة الحكومة العتيدة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"





في اليوم الثاني من الإسبوع الثاني على التكليف لم تطرأ معطيات جديدة على مشهدية التأليف الحكومي علما بأن الولادة يفترض أن تتم خلال مهلة تعد أيامها المتبقية على الأصابع بحسب التقويم الفرنسي.



على أي حال يواصل الرئيس المكلف مصطفى أديب مشاوراته وإتصالاته وسط كتمان شديد وقد حط اليوم في قصر بعبدا متأبطا ملف ما تجمع لديه من عناصر ذات صلة بتشكيل الحكومة حيث اكتفى بالقول بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية: "نحن في مرحلة تشاور وإن شاء الله خير".



وفي المعلومات أن أديب لم يحمل مسودة أولية للتشكيل بل أفكارا سيتبعها جولة إتصالات جديدة مع الكتل النيابية.



ولم يكد يغادر الرئيس المكلف القصر الجمهوري حتى كان تكتل لبنان القوي يسأل بعد اجتماعه الأسبوعي عن الأسباب التي تؤخر عملية تشكيل الحكومة.



في انتظار تصاعد الدخان الأبيض الحكومي يستمر لبنان وجهة للحراك الدولي وجديده زيارة بدأها رئيس الوزراء الإيطالي الذي أكد أن بلاده ستبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان.



وعلى الخط الإقليمي والدولي إتصال بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العائد من لبنان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.



البيان الرسمي الصادر بعد الإتصال أشار إلى أن الرجلين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، فهل كانت الجهود الخاصة بلبنان من بينها؟؟.



في الشأن الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي عناوين كارثية تطل برأسها بعضها جديد وبعضها الآخر قديم - جديد.



عينة من هذه العناوين تمثلها أزمات شح البنزين التي أعلن عن حل منذ بعض الوقت لإعتمادها وغلاء أو فقدان الأدوية ناهيك عن أزمة العام الدراسي الذي تطوقه تساؤلات عن كيفية تعايشه مع كورونا ناهيك عن لهيب الأقساط والكتب.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"





من غزة الصمود والمقاومة الى صوت المقاومة ومنبرها، تليت رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية عبر قناة المنار.



لقاء خاص بخصوصيات كثيرة، اولاها وحدة المصير والمسار، والتوقيت المضبوط على زمن القدس، ونسائم النصر التي تنبعث من بين ركام الاحداث.



أكثر من لقاء لاقى فيه ابو العبد زحمة الاسئلة المطروحة حول المقاومة ومحورها وزيارته الى بيروت وتداعياتها، فحضر الى المبنى الذي هدمه العدو الصهيوني ذات عدوان في تموز الفين وستة، ليعتلي منبرا للحق والمقاومة عصيا على كل اسكات.



على عهد الوحدة حتى التحرير كان الوعد باكمال المسير ضمن محور بات اقوى من اي وقت مضى، عصيا على التفرقة ، جديرا بحمل الامانة والامل المحمي بسواعد سمر وصواريخ فائقة الذكاء، في معركة واحدة وان تعددت جبهاتها، من الجنوب اللبناني الى غزة ومن الضفة الى الجولان ومن القدس وبيت لحم الى بغداد وطهران ودمشق وصنعاء..



ننتمي الى محور المقاومة العريض في المنطقة، جدد الحاج ابو العبد التأكيد، ونحمل خياراتنا غير آبهين بكل الصعاب. ومن بيروت المقاومة رد على عواصم التطبيع التي تبيع نفسها في مزادات التبعية التي لن تغني ولن تسمن حكامها من جوع وعطش الـملك العقيم.



وبكل وفاء وامتنان لكل ساعد يشبك مع الفلسطينيين لاجل قضيتهم كان الشكر لدمشق كما طهران ولكل اهل المقاومة في كل مكان.



عنوان الوحدة ابقاه رئيس المكتب السياسي لحماس ابرز انجازات المرحلة، والمؤتمر التاريخي بين بيروت ورام الل جدد الثوابت التي تنطلق من عناوين ثلاثة: مسار المقاومة الشعبية وصولا الى انتفاضة، تفعيل منظمة التحرير الفلسطيني، وانهاء الانقسام.



وعلى امل ان تبث قناة المنار مباشرة من القدس المحررة، انهى الرئيس هنية مرددا ما يعتقده كل المقاومين انه نصر يرونه بعيدا ونراه قريبا.



في لبنان وعلى مقربة من المهل المتزاحمة كانت التشكيلة الحكومية محط بحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، المتفائل بالخير على الدوام.



اما دوامة الازمات الاقتصادية والاجتماعية فعلى حالها، اما اصعب الاحوال فاعلان احد اكبر المسؤولين عن الازمة انه باق لأنه يمتلك استراتيجية للحل. فالى متى يخبئها ولماذا؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"





هيك “مش ظابطة”.



“مش ظابطة” ان يبقى من تحكموا برقاب اللبنانيين لعقود على حالهم وعاداتهم.



“مش ظابطة” ان تواظب طبقة سياسية بأغلبيتها الساحقة على نظام المحاصصة الذي اعتمدته منذ تسعينيات القرن الماضي، والذي ينم عن تشويه مفتعل لمبدأ مراعاة التوازنات ومقتضيات الوفاق.



“مش ظابطة” اتهام الاصلاحيين الفعليين بالعرقلة تحت شعار “رجعت حليمة لعادتها القديمة”، وكلنا يعرف من هي حليمة الحقيقية وما هي عاداتها القديمة-الجديدة المخزية التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم،…علما ان تزوير الحقائق يبقى اساس العمل المتواصل في محاولة يائسة لانهاء حالة لبنانية بات عمرها يفوق الثلاثين عاما، وهنا ايضا نقول “مش ظابطة”.



وفي تعداد ما هو “مش ظابط” لا يغيب عن احد ان في البلاد اليوم وضعا معيشيا ضاغطا نتيجة تدهور اقتصادي ومالي ينذر بكارثة اكبر فيما لو تراخى المعنيون بالمعالجات التي تتطلب حسما لنهج المناورات السياسية وانهاء لاسلوب العرقلة الذي لم يجلب للبنانيين سوا الأزمات المتوالدة…



الأساس اليوم انقاذ الوطن وليس الدخول في الزواريب التي تصر عليها قوى وأحزاب معروفة، اعتمدت منطق التضليل في المقاربة والممارسة، فالمطلوب هو الاستفادة من الدفع الدولي وتجييره باتجاه الشعب اللبناني ومصالحه وليس باتجاه جهات تحاول جاهدة تضييع الوقت عبر الاستثمار بسياساتها السابقة.…



نحن في مرحلة التشاور مع الرئيس عون “ وان شالله خير” مختصر الحركة الحكومية هذا اتى على لسان الرئيس المكلف مصطفى اديب الذي استبق المواعيد المطروحة صحفيا متوجها الى بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وفي المضمون الحكومي وعلى عكس ما روج له البعض ممن باتوا معروفي الهوية السياسية والاخلاقية، من اتجاه لدى اديب للاعتذار تحت حجج واهية مصوبين على رئيس البلاد، ها هو أديب يكمل مسيرته غير آبه سوى بانتاج تشكيلة متجانسة منتجة وقادرة على تطبيق الاصلاح بما يتماشى مع تطلعات اللبنانيين التي يصر رئيس الجمهورية منذ سنوات على السير بها مهما كلف الامر.



وأمام الدفع الرئاسي الذي يحارب ركائز الدولة العميقة الفاسدة منذ ما يقارب الاربعة اعوام، يبقى ان اللبنانيين مصرون اكثر من اي يوم مضى على وضع حد لمنظومة الفساد التي ارستها مرحلة ما بعد الطائف، انطلاقا من قاعدة “هيك مش زابطة” ومن حقيقة اننا “اذا كملنا هيك، مش رح تزبط”، بأي شكل من الاشكال.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"





على بعد مسافة دقائق من الآن، يرتقب أن تصدر عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية مرتبطة أو قريبة من حزب الله، ومن غير المستبعد أن تشمل العقوبات شخصيات مسيحية من دون ان يعرف ما إذا كانت من الصف الأول أو لا ...



هذه العقوبات المرتقبة ليست مفاجئة إذ سبق لأكثر من مسؤول أميركي، ولا سيما ديفيد شينكر ان تحدث عنها، لكن بصرف النظر عما إذا كانت من الصف الاول او الصف الثاني، فإن مجرد صدورها هو رسالة شديدة اللهجة إلى الحكم والحكومة في لبنان، مفادها أن واشنطن غير موافقة على السياسة الرسمية المتبعة ولاسيما في ملاقاة هذه السياسة الرسمية مع خيارات حزب الله.



في الموازاة، تشكيل الحكومة مازال عالقا في مكان ما بين عين التينة وقصر بعبدا وحارة حريك. و google map المساعي ، لم يرصد عند أي نقطة متوقف، وما يزيد في الغموض ان الرئيس المكلف يعتمد منذ تسميته "ديبلوماسية الصمت" ربما لأنه يدرك ان العرقلة ممنوعة، وما هو متاح، هو شيء من "التنتيع" في محاولة لتحسين الشروط، مع أن الجميع يدرك أن هامش المناورة ضيق، وكذلك المهلة المعطاة...



اما التذاكي فولى زمانه، فإذا كان الجميع يدعون أنهم لا يعرقلون، لا بل يسهلون، وأنهم لا يطلبون، في الدنيا والآخرة، سوى حكومة تعمل وتنجز، فمن أين تأتي العرقلة يا ترى؟ هل من الأشباح؟ من وطاويط الليل؟ أم من كائنات فضائية؟



لمرة واحدة: أقلعوا عن التذاكي، ولا تـنفوا أنكم معرقلون، لأنكم لو لم تكونوا كذلك لكانت التشكيلة نضجت .



وفي انتظار الإفراج عن التشكيلة، جملة من الملفات مازالت عالقة، تنتظر قرارات حازمة وحاسمة تحتاج إلى حكومة أصيلة لا إلى حكومة تصريف أعمال في النطاق الضيق.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"





سحبت حكومة أديب نفسا عميقا وزار رئيسها المكلف قصر بعبدا لعرض الأحرف الأولى من دون مسودة أسماء وقدم مصطفى أديب الدفوع الشكلية لحكومته لناحية مقاساتها وصورتها والمداورة في حقائبها واتفق مع رئيس الجمهورية على العرض الثاني خلال هذا الأسبوع وفي هذا العرض تجري عملية "الداون لود" وينزل الاسم على الحقيبة.



وفي شكل التأليف أيضا أن مصطفى أديب يعزف منفردا لغاية الآن بكتمان وخلف الكواليس متحررا من الكوابيس وفي استقصاء عن مكان إقامته فإن الرئيس المكلف وفور عودته من ألمانيا، نأى بنفسه عن التجمعات السياسية، وأقام في "لاهويا سويت" على الكورنيش البحري في عين المريسة بتكلفة لم تتخط ثلاثة آلاف دولار بعد إجراء حسومات له دفعها من نفقته الخاصة.





وقد حدد أديب مدة إقامته بشهر واحد غير قابل للتجديد فإما ينتقل منه الى السرايا الحكومية وإما يعود الى برلين مكتفيا بالحقيبة الدبلوماسية تاركا للسياسيين مهمة تقاسم الحقائب السيادية والخدماتية على السواء.



ويعكس هذا المسار أن اللعب من تحت الطاولة ومن فوقها متوقف حاليا، وأن رئيس الجمهورية صار عليه أن يكون "أديبا" وأن يسهل عملية التأليف لأنها تشكل الفرصة الأخيرة ما قبل الهاوية، وهو كبقية السياسييين تصل اليه يوميا الإنذارات الدولية وآخرها ما حمله رئيس مجلس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، الذي تحدث كأسلافه بلغة الإصلاح وضرورة تأليف الحكومة سريعا.



وأعلن كونتي أن بلاده أطلقت عملية "طوارئ الأرز" قائلا: "سنبقى في الخطوط الأمامية لمساعدة لبنان بعد انفجار المرفأ وحان الوقت لبناء الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم"، وهي إدانة للطبقة الحاكمة التي لم يعد بمقدورها أن تبقى على طريق الإهمال وعدم تبني المسؤوليات ومقولة "الحق عالطليان".



وعلى وقع النصح الإيطالي "فتش عن الإصلاح في الشاي السيلاني بعد السمك الموريتاني".



وفي البحث عن الهبة السريكلانية التي تضم ألفا وستمئة وخمسة وسبعين كيلوغراما من الشاي، تبين أن دوائر قصر بعبدا تسلمت هذه الهبة، وقد جرى توزيعها على أسر عناصر الحرس الجمهوري. وإذا كان الإصلاح قد شرب الشاي فإنه سيبيع اللبنانيين والعالم سمكا في بحر.



وعلى بلاد اختلف فيها الوزراء مع الحيوانات وشكل وفد من القطيع للتفاوض فإن الغابة اللبنانية أفلتت من عقالها رصاص وقذائف آر بي جي بين مناطق متعددة من الشراونة وبعلبك ليلا الى شعت فالشمال، لكن الأخطر كان في الطريق الجديدة التي شيعت اليوم طه الكرمبي وقد أعلن الرئيس سعد الحريري أن الطريق الجديدة وأهلها لن يسمحوا للطارئين بإخراجها من كنف الشرعية والقانون، هي معركة عائلية بخلفيات سياسية ذكر ان طرفيها مؤيدان لسعد وبهاء غير أن المحاضر الامنية لم تثبت هذه الواقعة.





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