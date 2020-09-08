بنك بيروت: الشركات تنجز عملياتها المصرفية عبر الانترنت

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أعلن بنك بيروت أنه يمكنك الآن أن تستعلم عن حسابات شركتك وإجراء العمليات المصرفية في أي وقت، وتفويض الصلاحيات المالية إلى موظفيك وتحويل الأموال بين حسابات شركتك أو إلى حسابات أخرى، وطلب دفاتر شيكات، وتحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات للموردين والتجار ولمن لا يملكون حسابات مصرفية... هي بعض من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تحتاجها المؤسسات والشركات والتي يوفرها بنك بيروت حالياً من خلال منصته الإلكترونية Business Online Banking.



عبر هذه الخدمة التي تتطلبها الظروف الراهنة أكثر من أي وقت مضى، يستطيع صاحب الحساب المصرفي متابعة حسابات شركته في أي وقت وتنفيذ معاملاته المصرفية المستعجلة والتحكم بمصاريف أعماله عبر الإنترنت، وكل ذلك بطريقة سهلة وتوفّر عليه الوقت والكلفة وعناء التنقل.



وبحسب بنك بيروت من الميزات الفريدة التي تؤمنها هذه الخدمة الالكترونية أنها تسمح بتفويض صلاحية إعداد الدفعات إلى موظفي الشركة مع المحافظة على إمكان التحكم الكامل بالموافقة على العمليات، هذا بالإضافة إلى خدمة تسديد رواتب الموظفين إلكترونياً وإصدار شيكات مصرفية عبر شبكة الإنترنت مع إمكان اختيار المستفيدين من لائحة تشمل الجمارك والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبلديات وغيرها من الهيئات الحكومية، وكذلك إمكان تحديد المستلم والفرع الذي سيتم استلام الشيك منه.



والجدير ذكره ان المصرف قد خصص لخدمة هذه الشركات فريقاً متخصصاً لتسيير أعمالها، واضعاً أيضاً في تصرفها تطبيقاً هاتفياً لمزيد من السهولة في التحكم بالحسابات وتنفيذ العمليات.