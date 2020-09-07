جنبلاط استقبل وفدا من حماس: مصير لبنان على المحك

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في دارته بكليمنصو، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على رأس وفد قيادي من الحركة، ضم: رئيس الحركة في منطقة الخارج الدكتور ماهر صلاح، رئيس مكتب العلاقات العربية والدولية عزت الرشق، نائب مسؤول العلاقات العربية والدولية أسامة حمدان، رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، وذلك بحضور عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة بهاء بو كروم.



هنية

إثر اللقاء، قال هنية: "كان لقاء يجمع فلسطين بلبنان، وأيضا التاريخ والماضي، استعرضنا من خلاله التطورات السياسية في ما خص القضية الفلسطينية، خصوصا بعد ما يسمى بصفقة العصر وخطة الضم والتطبيع. إن الموقف الذي سمعناه من جنبلاط ثابت، وهو ليس بالجديد على إخوتنا الدروز الموجودين هنا في لبنان الشقيق والدعم الإسناد والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فهذا الأمر حاضر وبقوة على طاولة جنبلاط وإخواننا في قيادة الطائفة".



أضاف: "استعرضنا استهداف حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأكدنا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة ويرفض التوطين أو الوطن البديل أو التهجير. واستعرضنا أيضا الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأهلنا في بالمخيمات، ولجنبلاط موقف واضح طالما أن الموقف السياسي أننا سنعود بالتأكيد سنبذل جهود لتحسين الأوضاع المعيشية لإخوتنا وشعبنا الفلسطيني هنا في المخيمات".





وتابع: "كذلك، تناولنا ما يجري في القدس وغزة المحاصرة، ونعبر عن تقديرنا لجنبلاط لدوره وإسناده في قضيتنا، وهي قضية كل إنسان عربي وكل إنسان مسلم. وكذلك، تناولنا بالتفصيل لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وشرحنا الخطوات التي نقوم بها من أجل الوحدة الوطنية واستعادة العمل الفلسطيني المشترك، وسمعنا من جنبلاط كل التشجيع والترحيب في هذه الخطوات، بل هو جاهز ومستعد لإسناد هذه الخطوات مع الفصائل الفلسطينية سواء مع الأخ الرئيس أبو مازن أو معنا أو مع بقية الفصائل الفلسطينية".



وختم هنية: "لا يفوتني أن أشير الى أننا نحن قدمنا تعازينا لجنبلاط بشهداء المرفأ وتمنينا الشفاء للجرحى، لكن أيضا نشعر بأن لبنان قادر على أن يخرج من هذه الأزمة، متمنين النجاح لحوارات تشكيل الحكومة اللبنانية، وأن يكون لبنان أكثر أمنا واستقرارا ووحدة، فلبنان القوي والموحد والمستقر هو قوة ورصيد لفلسطين".



وردا على سؤال حول تهديده بالصواريخ من لبنان، قال هنية: "لم تحصل تهديدات إطلاقا، ونحن نتكلم عن تأكيد حق الشعب الفلسطيني التمسك بثوابته، وهذا أمر طبيعي جدا. كما نحن حرصاء على أمن لبنان، وندير مقاومتنا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن شعبنا يحمل همومه ويتمسك بثوابته، ودوره معروف وحاصر في مشهد الصراع مع الإحتلال الصهيوني".



أضاف: "علاقتنا بلبنان واضحة وقوية مع كل المكونات. وبالتأكيد، لا نتدخل في الشأن الداخلي ولا نحرج لبنان، وموافقنا من التطبيع معلنة، فنحن نرفض التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك لبنان أعلن أنه ضد التطبيع".



جنبلاط

من جهته، قال جنبلاط: "وصيتي وتمنياتي للأخ إسماعيل هنية أهم أمر وحدة الموقف الفلسطيني أيا كانت الضغوط، أيا كان التطبيع، وأيا كانت الصعوبات، وحدة الموقف الفلسطيني، وأنا جاهز بما أملك من إمكانات للمساعدة في هذا الموضوع، وأيضا وعدته، بما أملك من إمكانات أيضا، بتسهيل الحق البديهي للعيش الكريم للمواطن للاجئ الفلسطيني منذ عام 1948، مجحف بحقه هذا التمييز العنصري الحاصل، رغم صدور قانون يسمح له بالعمل منذ سنوات".



وعن الملفات المحلية اللبنانية، قال جنبلاط: "أيدنا منذ اللحظة الأولى المبادرة الفرنسية، مبادرة الرئيس ماكرون، وهي برأيي آخر فرصة إنقاذية للبنان، بعد كارثة تدمير الأشرفية ومار مخايل والمرفأ، وعلي بهذا السياق أن أقول، إذا غرقنا بالتفاصيل الوزارية، يبقى المرفأ مدمرا، تبقى مار مخايل والأشرفية وغيرها من المناطق مدمرة، وقد يغرق لبنان في مزيد من التأزم الإقتصادي، آخذين في الإعتبار أنه عندما تحدث الأستاذ إسماعيل هنية عن التطبيع، قد نرى سكة حديد بين فلسطين المحتلة وبين الخليج، قد نرى خط أنابيب نفط من عسقلان إلى البحر العربي، ونذكر بأنه أيام سايكس بيكو في الثلاثينات، كان هناك أنبوبان للنفط يأتيان إلى لبنان، أحدهما من كركوك إلى طرابلس، والثاني من السعودية إلى الزهراني، ومصير لبنان الاقتصادي والسياسي والتنموي على المحك إن لم تنجز الحكومة في أقرب فرصة".