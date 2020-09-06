ارسلان: لا مفر من مقاربة جدّية عصريّة متطورة للنظام والاّ نحن ذاهبون الى زوال الكيان

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غرد رئيس الحزب الديموقراطي قائلا: "نأسف على أنفسنا كلبنانيين أن تكون العصبية الطائفية والمذهبية والعنصرية البغيضة لا زالت تتحكم بمقارباتنا... فلقمة العيش لم توحدنا... وتردّي الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لم يوحدنا... ومجزرة المرفأ لم توحدنا... فما الذي يوحّدنا يا ترى؟؟ لا أريد التكلّم بالشعارات الوطنية التي ايضاً لم توحدنا !!

لا مفر من مقاربة جدّية عصريّة متطورة للنظام والاّ نحن ذاهبون الى زوال الكيان ...

نطلب من السلطة الرابعة مع علمنا المسبق أن الإعلام يعي بالعمق هذه الحقيقة، أن تركز على هذا الموضوع السيادي، لأنها بمواكبتها المباشرة منذ سنوات طويلة تعرف هذه الحقيقة المرّة، لذلك نعوّل عليها الإضاءة الدائمة على هذا الموضوع الحسّاس من أجل بناء وطن لأولادنا جميعاً دون استثناء، أو سيخرج الأمر عن سيطرة الجميع "