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مخزومي التقى نائب رئيس البعثة الأميركية وركز على أهمية برنامج الحكومة الإصلاحي والإقتصادي

1
SEPTEMBER
2020
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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين في دارته بيت البحر، نائب رئيس البعثة الأميركية وين دايتون ترافقه المستشارة السياسية والاقتصادية جانا كولي. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وشكر للولايات المتحدة الأميركية وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، مثمناً المساعدات التي قدمتها أميركا إثر كارثة مرفأ بيروت، وللجيش وفي مواجهة كورونا.

وأكد مخزومي أن الهم الرئيسي اليوم هو رفع المخاطر عن الاقتصاد، آملاً أن لا تكون الحكومة الجديدة صورة عن سابقتها وأن تحمل خطة اقتصادية واضحة وبرنامجاً فعّالاً يصل ببلدنا إلى برّ الأمان. وشدد على أن أي حكومة لا تحمل خطة اقتصادية واضحة تستطيع ببرنامجها جذب صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي ليس في حسابات مصرف لبنان فحسب، بل بكل مؤسسات الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة وحقوق الناس بمدخراتها، وإعادة بناء بيروت، وقبل كل هذا وذاك بناء الثقة بمؤسسات الدولة، واعادة ثقة المواطن اللبناني والمغتربين للاستثمار في بلدنا، والا فنحن سنبقى في قارب لبنان المثقوب و"المرقع" بين الحين والآخر.

 
 
 
 
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