شربل خليل يكشف: احدى الإعلاميات "الفاجرات" تم ضبطها في ضبيّة

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أعلن المخرج شربل خليل عبر الـOTV، أن احدى الاعلاميات "الفاجرات" على الساحة اليوم، كانت على علاقة غرامية بشخصية أمنية، وقد تم ضبطهما في منطقة ضبيّة من قبل جهاز أمن احدى السفارات، حيث كان الضابط برفقتها يضع شعراً مستعاراً بهدف اخفاء هويته.

وفي سياق آخر، كشف شربل خليل عن عرض تلقّاه من احدى مؤيدات الثورة يقضي بمساعدته على استعادة مليون دولار وهي موضع نزاع قضائي مع الوليد بن طلال، شرط أن يذهب لعند السفير السعودي والأهم أن ينقلب على الرئيس عون والتيار... وأشار خليل أنه قال لها: عمرُن ما يكونوا المليون $ وقناعاتي واضحة.