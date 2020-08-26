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دياب: لضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية

26
AUGUST
2020
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التأم المجلس الاعلى للدفاع العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حضره رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والخارجية والمغتربين شربل وهبة، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.


وحضر أيضا، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في الامن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان.


يبحث المجلس في متابعة التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وموضوع التعبئة العامة والوضع الامني والتجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل).


سبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال بحث في المستجدات والاوضاع العامة.


ولفت رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى اننا "نمرّ بمرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا وعدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي أنه إذا استمر الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء أيضاً عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت وأرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".

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