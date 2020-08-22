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أسرار الصحف ليوم السبت 22 آب 2020

22
AUGUST
2020
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الجمهورية

شكا ناشطون أن جمعيات مدنية تدعي مساعدة الناس المتضررين من الإنفجار تأخذ الأموال وتحجبها عنهم.
ينهمك مسؤولون في تيار كبير بشرح أهمية ونتائج قرار صدر أخيراً ولم يفهمه المؤيدون ولم يرحبوا به على عكس رئيس التيار.
تسعى جهات طبية بالطواطؤ مع جهات سياسية إلى إستثمار فحوص الـ PCR المجانية في البلدات وتوظيفها خدمة لمشاريعهم الحزبية.

 

البناء


قال مرجع سياسي إن الصعوبة التي تعترض طريق التوافق على تسمية رئيس جديد للحكومة تتمثل سياسياً بالقطيعة القائمة بين رئيس الجمهوريّة والرئيس السابق سعد الحريري ومثلها بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومن دون تذليل هذه العقدة يستحيل فتح الطريق لتسمية الحريري.

قالت مصادر أمميّة إن طلب بتفعيل أحد مواد الاتفاق النووي لجهة حق أحد أطرافه بطلب العودة إلى العقوبات الأمميّة على إيران بسبب إخلالها بتنفيذ التزاماتها لا ينطبق على الطرف الأميركيّ لسببين قانونيين الأول إبلاغ واشنطن للأمم المتحدة انسحابها من الاتفاق، والثاني عدم تقديم أي إبلاغ قانوني أميركي موثق عن إخلال إيراني بالاتفاق.

 

اللواء

قال خبير اقتصادي إنه لا يُمكن لأية حكومة، وبصرف النظر عن الوظائف والتسميات تكرار الصدام مع القطاع المصرفي.

يتردد أن تواصلاً تمّ بين مسؤول مستقيل وحزب بارز!

أحدثت تصريحات وزير سيادي ضجة في أوساط القطاع العام بموظفيه ومتقاعديه، بانتظار جلاء الحقيقة!

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