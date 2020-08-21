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دعيبس: اليوم مدرستي راحت واختفت وما بقي منا إلا الذكريات الحلوة والمرة...

21
AUGUST
2020
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علق أمين سر هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر جاد دعيبس على صفقة تأجير مدرسة السانت تيريز فرن الشباك لحسن مرتضى وتحويلها الى Lycée Promis - ليسيه الوعد قائلا":
يمكن هيدا الخبر مر مرور الكرام على كتير من الناس بظل الإنشغالات الحياتية ولملمة الجراح وعصر الكورونا، ولكن للصراحة هيدا الخبر زعلني كتير وردني لورا ٣٠ سنة!!!
السانت تيريز فرن الشباك، هيي مدرستي يلي تشرفت إجلس على مقاعدا من ال petit jardin للبكالوريا وأركض بملعبا وكوّن صداقات بعدا لهلق وكل الذكريات يلي ممكن تتخايلوها عند أي شخص بمدرستو.
اليوم حسن مرتضى (مستثمر ما بعرفو) قرر يستأجر مدرستي الصغيرة المتعثرة بالديون ويحولا لفرع تاني لمدرستو Lycée Promis يلي ولدت من رحم مدرسة مار الياس الشياح كمان بسبب الديون.
والسؤال هون، ليه الرهبنة والخوارنة والمطرانية والبطركية ومن لف لفيفن ما قدروا يساووا وضع هيدي المدرسة وينظمولا ماليتها؟؟؟ ليه ما صار حديث مع القدامى والخريجين للملمة وضع مدرستنا الحبيبة؟؟؟ كيف ركب هالدين الكبير على مدرسة كتير زغيرة؟؟؟ ليه قطّعتوا صفقة العار بهالطريقة البشعة وحطمتولنا كل ميراثنا؟؟
اليوم مدرستي راحت واختفت وما بقي منا إلا الذكريات الحلوة والمرة...
حسن مرتضى مبروك عليك تاني مدرسة لأنو الحق مش عليك... بس الحق على القيمين على هالمدرسة يلي كانت الأولة بفرن الشباك على الرغم من زغر مساحتا....
Sainte Therese in my heart forever and Proud.

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