"فاجعة جديدة" تهزّ الإغتراب اللبناني.. هكذا قتل "سليم" في نيجيريا!

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أعلنت "سفارة لبنان في نيجيريا" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه "مرة جديدة، تخسر الجالية اللبنانية في نيجيريا أحد أفضل شبابها على يد حفنة من الخاطفين المجرمين، فقد أقدمت صباح أمس الثلاثاء عصابة من الخاطفين القتلة على قتل المواطن اللبناني سليم الغصيني مع أربعة عسكريين نيجيريين ورجل شرطة أثناء وجودهم في موقع ورشة البناء التي يعملون فيها في ولاية النيجر".

وأضافت: "خالص التعازي لعائلة المغدور سليم الغصيني ولعائلات العسكريين الأربعة والشرطي الذين قضوا في هذه الفاجعة و صلاواتنا لراحة نفسهم".