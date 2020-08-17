الخطيب يلتقي القائمة بالاعمال الأردنية شاكرا للمساعدات المرسلة للشعب اللبناني من قبل المملكة‎

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بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، زار نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب، القائمة بأعمال السفارة الأردنية في لبنان وفاء حامد الاتيم، على رأس وفد من التيار.



وتميزت الزيارة بروح الاخوة والمقاربة المشتركة للكثير من الأمور. و كانت مناسبة للوزير الخطيب للتأكيد على العلاقة المميزة التي تجمع الشعبين اللبناني والأردني وشكر السلطات الاردنية، و على رأسها جلالة الملك عبدالله، والتي كانت اول من هبّت لتقديم المساعدات من مستشفى ميداني وغيرها فور وقوع الانفجار الفاجعة في بيروت.

وفي هذا السياق تمنى الخطيب الاستمرار بتوجيه المساعدات بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية من زجاج والمنيوم وتسهيل عملية التصدير وتقديم منح دراسية للطلاب.



من ناحيتها أثنت سعادة السيدة وفاء الاتيم على العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان والاْردن مبدية ترحيبها بالوفد. واشارت القائمة بالاعمال الاردنية انها تتوجه بانتظام للسلطات الاردنية بكتاب يتناول اهم الاحتياجات اللبنانية ومن بينها بعض ما تناوله الخطيب.