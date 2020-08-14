315 مليون دولار خسائر المطاعم والمقاهي جراء الانفجار

A + A -

عقد مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان اجتماعا برئاسة النقيب طوني الرامي في مكتب النقابة في عين المريسة، وأصدر بيانا لفت فيه الى انه "في إطار المسح الأولي على القطاع المطعمي، في 3 أقضية فقط هي: بيروت الكبرى والمتن وبعبدا، تبين أن ثمة مؤسسات تضررت بشكل كامل وأخرى نصف كامل وغيرها بشكل جزئي، كالآتي:



- في بيروت الكبرى تضررت 1408 مؤسسة من 2103؛ على سبيل المثال لا الحصر: الأشرفية 366 مؤسسة أي 100 في المئة، وفي الجميزة 90 مؤسسة أي 100%، وفي مار مخايل 158 مؤسسة أي 100%، وفي الصيفي 23 مؤسسة أي 100%، وفي وسط البلد 100 مؤسسة من أصل 115 أي 87% ـوفي الحمرا 120 من أصل 270 مؤسسة أي 44%، وفي فردان 35 مؤسسة من أصل 86 أي 41%.



- في قضاء المتن تضررت 481 مؤسسة من أصل 1609؛ على سبيل المثال لا الحصر: في برج حمود 120 مؤسسة من أصل 154 أي 78%، وفي سن الفيل 70 مؤسسة من أصل 114 أي 61%.





- في قضاء بعبدا تضررت 207 مؤسسات من أصل 631:



- في فرن الشباك 45 مؤسسة من أصل 63 أي 71% وفي الحازمية 45 من أصل 103 أي بنسبة 44%.

إذا، مجموع عدد المؤسسات المطعمية المتضررة في بيروت الكبرى والمتن وبعبدا فقط هو 2096 مؤسسة من أصل 4343.





وفي تخمين أولي، يقدر حجم الخسائر بـ 315 مليون دولار مباشرة في هذه الأقضية فقط".





ودعت نقابة أصحاب المطاعم "العائلة السياحية" إلى تجمع عند السادسة و8 دقائق مساء الثلثاء 25 آب 2020، في شارع "مار مخايل - Pasteur" بحيث ستتخذ النقابة قرارها وتعلن عن مبادرتها".