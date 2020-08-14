أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 آب 2020

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البناء

قالت مصادر مالية إن تدفقات الدولار عبر شركات التحويل المالية قد تضاعفت بفعل تضامن الاغتراب اللبناني مع المقيمين وإن هذا هو سبب التحسّن في سعر صرف الليرة أمام الدولار وتوقعت أن يستمرّ الأمر حتى نهاية الخريف، خصوصاً إذا تم تمويل المستوردات الرئيسيّة الخاصة بالإعمار من الخارج.

قالت مصادر دبلوماسية إنّها تميّز بين الخطاب الدعائي الذي يُطلقه المسؤولون الدوليّون في جولاتهم بين المصابين والمتطوّعين وبين الكلام الذي يقولونه في الغرف المغلقة، فما تريده الدول ومَن هي الجهة التي تملك منحه وما هو المقابل، هي العناصر التي تصنع السياسة. وهنا ليس الناس هم الشريك الذي يريده العالم الخارجي.

الجمهورية

لوحظ أن حزباً بارزاً لم يكن راضيا عن خطوة مهمة إتخذها حليفه أخيراً.

تساءلت أوساط سياسية عن سبب المواكبة غير المسبوقة لوزيرة في الحكومة المستقيلة إلى موقع الانفجار ؟

حذرت سفارات رعاياها والعسكريّين الذين يخدمون في اليونيفيل من الاقتراب كثيراً من أحد المواقع المدنية لأسباب أمنية.

اللواء

كشف مصدر مطلع أن لبنان تجاوز قطوعاً قضائياً، إذ كان ثمة نية بإقالة مرجعية قضائية كبيرة على خلفية التوقيفات في المرفأ!

يسود اضطراب في السوق السوداء، من جرّاء الانخفاض غير الخاضع لترتيبات الصيارفة من الفئتين «أ» و«ب»!

عدلت دولة إقليمية من خطة المواجهة مع دولة كبرى على أرض لبنان، باعتماد الدبلوماسية أولاً؟!