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مبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان لتركيب الواجهات الزجاجية للمؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت

11
AUGUST
2020
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بمبادرة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير سوف تتكفل الغرفة بتركيب الواجهات الزجاجية للمؤسسات الخاصة، من محال تجارية ومطاعم ومقاهي وغيرها، والتي تحطمت جراء انفجار مرفأ بيروت. وتأتي هذه المبادرة التزاماً من الغرفة بمسؤولياتها الوطنية تجاه القطاع الخاص، لمساعدة المؤسسات المتضررة التي ليس لديها إمكانيات كافية لتحمل هذا العبء، حيث ستتكفل الغرفة بدفع ثمن الزجاج ونفقة التركيب. للتقدم بطلب تركيب واجهة زجاجية متضررة يرجى تعبئة الاستمارة المتوفرة على الرابط التالي


Fill in the Form/ تعبئة الإستمارة
Download Form/ تحميل الإستمارة وتعبئتها يدوياً

وإرسالها عبر البريد الإلكتروني لأحد العناوين التالية مع صور الواجهات المتضررة :
- events@ccib.org.lb
- ltc@ccib.org.lb
- relex-assistant@ccib.org.lb

أو عبر الفاكس
01353395

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال بالغرفة على الارقام التالية من اي هاتف ثابت:
1314 - مقسم 163 / 164

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