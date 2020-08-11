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كوريا الجنوبية أقرت مساعدات بقيمة 4 ملايين دولار للبنان

11
AUGUST
2020
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انعقد في مقر وزارة الخارجية الكورية أمس الأول، اجتماع بدعوة من المجموعة العربية وبناء على سعي من لبنان، مخصص للبحث في التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 الجاري، وقرر المجتمعون تخصيص مساعدات بقيمة 4 ملايين دولار للبنان.


حضر الاجتماع سفير لبنان في سيول أنطون عزام وعميد السفراء العرب سفير الكويت بدر العوضي وسفراء مصر والجزائر والمغرب والعراق وقطر وسلطنة عمان وغاب سفراء الامارات والسعودية والأردن لكنهم فوضوا سفير الكويت تأييد الطلب اللبناني. أما من الجانب الكوري الجنوبي فحضر مدير الشرق الأوسط في الخارجية الكورية Koh Kyung-Sok.


وسلم سفير لبنان أنطوان عزام المجتمعين مذكرة رسمية وقائمة كاملة بالإحتياجات اللبنانية وقد أقر منح الهبة الكورية للبنان بناء عليها. جزء من هذه المساعدة سيصل الى لبنان الأسبوع المقبل حيث سيحصل تبديل للقوات الكورية في "اليونيفيل" وستحمل القوات الجديدة الهبة في الطائرة العائدة الى بيروت، وكلف القصر الرئاسي الكوري لجنة الأمن القومي تكليف الوحدة الكورية في بيروت التنسيق مع المجتمع المدني والرسميين لتوزيع الهبات على أن يصار في مرحلة ثانية إلى إرسال هبات أخرى كلها ستكون أيضا بإشراف الوحدة الكورية العاملة في جنوب لبنان.


وكان عزام ألقى كلمة شكر فيها الرئيس الكوري مون-جاي إن ووزارة الخارجية الكورية على دعمها للبنان، وللمساعدات التي قدمتها الدول العربية للقطاع الصحي، وطلب من كوريا الجنوبية المشاركة في صندوق الدعم الذي تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبان زيارته الأخيرة الى لبنان، وطلب عزام دعما فوريا لإعادة بناء مقر وزارة الخارجية.


وكانت وحدة دونغ ميونغ العسكرية الكورية الجنوبية التي تقوم حاليا بمهامها في لبنان في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قدمت أمس السبت مواد إغاثة طارئة إلى لبنان لمساعدة المتضررين من الانفجار.


وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن "وحدة دونغ ميونغ العسكرية سلمت ما مجموعه 6,000 مجموعة من الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة والضروريات اليومية إلى السلطات العسكرية اللبنانية، مضيفة أنه سيتم تسليم 4,000 مجموعة من مواد الإغاثة الأخرى قريبا بعد شرائها في لبنان".

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