أرسلان: نظام الطائف سقط على الصعد كافة

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "هذا النظام الذي سمّي بنظام الطائف سقط على الصعد كافة وعلينا انتاج نظام قائم على أسس المواطنية، أسس بعيدة كل البعد عن النظام الطائفي المذهبي العنصري البغيض".

وتابع: "علينا مسؤولية انتاج عقد سياسي جديد بين اللبنانيين من أجل تطوير الحياة السياسية من خلاله نحو الدولة المدنية والا الآتي سيكون أعظم وكلفته أكبر مما شهدناه".

وختم بالقول: "لا يجوز ان نبقى في حالة الدوران في الحلقة المفرغة وانتظار المزيد من الكوارث لنطوّر انفسنا عبر نسف نظامنا القائم على الفساد والافساد على الصعد كافة".