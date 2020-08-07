سفارة الكويت: وصول طائرة محملة بخمسة وثلاثين طنا من المواد الطبية والغذائية

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أصدرت سفارة الكويت، اليوم، بيانا أشارت فيه الى أنه "استمرارا للجسر الجوي الإغاثي الممتد من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة استنادا الى توجيهات سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فقد وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي ظهيرة اليوم طائرة القوة الجوية الكويتية محملة بخمسة وثلاثين طنا من المواد الطبية والمعدات الإسشتفائية عدا عن المواد الغذائية، دعما ومساندة للبنان في هذا الظرف الإستثنائي الدقيق".



أضافت السفارة في بيانها: "تأتي المساعدات تلك مبادرة وبالتنسيق مع الجمهورية اللبنانية في ما يتعلق بالطارئ من احتياجاتها بهذا الخصوص حيث سيتواصل الجسر الجوي برحلات مجدولة أخرى في الأيام المقبلة".