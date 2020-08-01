تحذير من وزير الداخلية!

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حذر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في بيان، الراغبين بإقامة حفلات الزفاف من "الاستمرار بها في الايام الخاضعة للاقفال التام والتي يمنع فيها منعًا باتًا اقامة اي نوع من الحفلات والسهرات بما فيها الزفاف، وبالتالي فإن اي اذن من اي جهة أو سلطة اتى ممنوع إطلاقًا على ان يصار الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين للقرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات حول التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا".

وشددت الوزارة على انها لن تصدر اي استثناء لأحد في هذا الإطار، كما وأنه سيصار الى تسطير محاضر ضبط بكل من اقام الحفلات في أيام الاقفال الماضية من دون اي وجه قانوني.