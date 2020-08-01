وفاة سارة بعد رفض مستشفيين استقبالها .. وهذا ما فعله وزير الصحة!

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن المواطنة سارة رمضان (83 عاما) فارقت الحياة إثر إصابتها بجلطة دماغية ورفض اثنين من مستشفيات بعلبك استقبالها لدى علمهما بأن لديها بطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا جهة ضامنة لها.

وتوفيت رمضان التي أجرت صورة سكانر لرأسها في مستشفى دار الحكمة، بعد وقت قليل من دخولها إلى مستشفى الططري لتلقي العلاج.

وقد كلف وزير الصحة العامة حمد حسن طبابة قضاء بعلبك إجراء تحقيق فوري وسريع، ليبنى على الشيء مقتضاه، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المستشفى الذي رفض استقبال المريضة. وقال حسن: "لن أسمح بأن يموت مريض أمام باب مستشفى، أو أن يرفض مستشفى استقبال مريض".