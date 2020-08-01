الحزب الديمقراطي المسيحي يتقدم بأحر التهاني من قيادة الجيش

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صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي :

يتقدم الحزب الديمقراطي المسيحي باحر التهاني من قيادة الجيش بشخص العماد جوزف عون بمناسبة حلول عيده الخامس والسبعون .

لقد فرضت الظروف السياسية و الاقتصادية الصعبة ان يعاني افراد الجيش اللبناني ضباطا وجنودا مع شعبهم من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية جراء الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة اللبنانية .

لقد آلامنا كثيرا صدور بيان عن قيادة الجيش تعلن فيه الغاء وجبة اللحوم من غذاء الجندي اللبناني ، ووددنا لو كان باستطاعتنا ان نبيع الغالي والثمين ولا نسمع بهكذا بيان او ان نصل الى هذا الدرك من انعدام الاخلاق والمسؤولية الوطنية لدى المعنيين بهذا الامر ، تجاه من يعتبر العمود الفقري للوطن والحامي الوحيد لوحدته وحريته واسقلاله .

لقد اثبت جيشنا على مر السنين نزاهته وشفافيته ودقة وحسن ادارته للمال العام من خلال الجهد الذي يبذله بوضع ميزانيته وعدم التبذير او الهدر او السرقة باي شكل من الاشكال ، وما نجاح مؤسساته التي يقصدها المواطنون منذ زمن بعيد بسبب اسعارها المتهاودة ، الا الدليل على ذلك .

واليوم ، يقوم جيشنا البطل ، رغم معاناته المادية ، بتوزيع المساعدات التي اقرتها الدولة للمواطنين الاشد فقرا ، لانه الوحيد الامين على المال والارض والعرض ، ولا تساهل او مهاودة بمعالجة اي خطا او تزوير يظهر امامه .

نعلن مجددا تضامنا الكلي مع جيشنا البطل قيادة وضباطا وجنودا ونتمنى لو كان لذلك سبيلا ، ان يقوم الجيش اقله بادارة الشؤون المالية للبلد ، لاننا فقدنا الامل والثقة بعلاج سريع لهذه المعاناة والجوع الذي يضرب شعبنا وجيشنا .

كل الثقة للجيش اللبناني بقيادة العماد جوزف عون ، لحماية وصون وطننا الحبيب ، وايصاله الى بر الامان .

المجد والخلود لشهداء جيشنا الابرار ،

المجد للبنان .