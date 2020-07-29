الكمامات تعود من جديد في اليونان وارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 52 اصابة

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء يوم امس الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية ، مما ادى الى ارتفاع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 203 اشخاص ، وهم 64 سيدة و139 رجلا ويعاني 94% منهم من أمراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة اليونانية، في بيان لها ، عن تسجيل 52 اصابة بفيروس كورونا ومنهم 11 قادمون من الخارج ( اتيكي 14– سالونيك 9–اخاياس 4 – كافلا 4 – لسفوس 4 - ماغنيسيا 2 – ايماثياس 2 - افيا 1 – خلكيذيكي 1 ) ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 4279، ومنهم 1184 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 2118 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 8 مرضى العلاج في غرف العناية المشددة.

أعلن نائب وزير الحماية المدنية في اليونان، نيكوس خاردالياس، يوم امس الثلاثاء، أن ارتداء الكمامة الطبية في اليونان، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، سيصبح إلزاميا في الأماكن المغلقة حيث يتجمع عدد كبير من الناس، وستكون غرامة المخالفين 150 يورو. وقال خاردالياس، المسؤول عن تنسيق مكافحة حالات الأزمات، في مؤتمر صحفي يوم امس : "هدفنا هو بقاء اليونان دولة آمنة للمقيمين والزوار"، معلنا عن الارتداء الإلزامي للكمامة في الأماكن المغلقة، عقب زيادة عدد حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة.

يذكر أنه في اليونان لغاية اليوم، تم تسجيل 4279 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنذ بضعة أيام، فرضت السلطات اليونانية ارتداء الكمامات في محلات السوبر ماركت.

وبناء على اقتراح الخبراء، قررت الحكومة اليونانية، ابتداء من 29 تموز/ يوليو، إلزام استخدام الكمامات في متاجر البيع بالتجزئة والخدمات المختلفة لمؤسسات الدولة، في المصارف والمستشفيات، ومكاتب الأطباء ومراكز التشخيص، وفي محلات البقالة (المخابز، الجزارين، وغيرها)، عند مصففي الشعر وصالونات التجميل وفي وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، وعند استخدام المصعد، وعلى متن السفن والطائرات.

وقال خاردالياس بأن "غرامة المخالفين ستكون 150 يورو، وأضاف بأن "الزيادة في عدد المصابين يجب ألا تسبب الذعر أو تطمين الذات"، مشيرا إلى أن الوضع "يمكن التحكم به تماما".

كما أوضح أن معدل انتشار كوفيد-19 حاليا "صغير نسبيا 0.4" ولكن "لا يزال الفيروس هنا" ويجب وقف انتشاره من خلال مراقبة تدابير النظافة وتجنب التجمعات.