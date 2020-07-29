الرئيس عون عرض واقع الكهرباء والمحروقات مع الوزير غجر واستقبل المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكوفونية

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وعرض معه وضع الكهرباء في ضوء الأعطال التي حدثت لاسباب تقنية. كما تطرق البحث الى وضع المحروقات على اختلاف أنواعها.

هيرفيه سابوران

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكوفونية (AUF) السيد هيرفيه سابوران Hervé Sabourin، في حضور الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى المجلس الأعلى للفرانكوفونية الدكتور جرجورة حردان.

واتت هذه الزيارة لمناسبة انتهاء مهمة السيد سابوران في بيروت، بعد سنوات قضاها في تعزيز التعاون بين الجامعات اللبنانية والجامعات الفرانكوفونية.

وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السيد سابوران في مهمته في بيروت، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.