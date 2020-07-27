عقيص: نتيجة فحصي الأوّل كانت خاطئة.. لست مصابًا بكورونا!

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غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص عبر "تويتر"، قائلاً: "أفادني معالي وزير الصحة منذ قليل أنّ نتيجة فحصي الأوّل الذي أجريته ليل الجمعة كانت خاطئة، حيث تم اخذ العيّنة ذاتها الى مختبر آخر وظهرت النتيجة سلبية. كما أعدت الفحص صباح اليوم وأتت نتيجته أيضاً سلبية، مما يعني عدم اصابتي بفيروس كورونا إطلاقاً.

اشكر وزير الصحة من قلبي على جهوده".

وأضاف: "أكرر اسفي على القلق الذي تسببت به في اليومين الماضيين لكل من خالطني الاسبوع الفائت. ولكنني آثرت اطلاع الجميع باكرا على وضعي، حرصاً على الشفافية وشعوراً مني بالمسؤولية. ربّ ضارّةٍ تنفع في توعية الجميع الى وجوب الالتزام بأقصى درجات الحذر من هذا الوباء. شكراً من القلب لكل هذا الحب!".