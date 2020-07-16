living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دياب عقد اجتماعين مع مجلس إدارة كهرباء لبنان ووفد من شركات النفط: أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل على مراحل

16
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا لمجلس إدارة كهرباء لبنان، ضم: وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك، وأعضاء المجلس: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب والياس عساف.

وتطرق المجتمعون إلى "التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء وسبل التوصل إلى الحلول".

وفد من شركات النفط
ثم عقد دياب اجتماعا مع شركات النفط، ضم: وزير الطاقة، المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ووفد من ممثلي شركات النفط ضم: جورج فياض، مارون شماس، أوسكار يمين، جان كلود خوري، قيصر رزق الله، وبدري ضاهر، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

غجر
وبعد الاجتماعين، قال غجر: "إن اللقاءين مع دولة الرئيس تمحورا حول ملف الكهرباء وموضوع استيراد الفيول، فأزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل على مراحل. هناك باخرة وصلت في الأسبوع الماضي، وأخرى ستصل في آخر الأسبوع الجاري، على أن تصل بواخر غاز-أويل الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الكهرباء، وبالتالي تحسين التغذية بشكل ملحوظ".

وأشار إلى أن "كمية استيراد المازوت لا تلبي الحاجة، فقسم منه يذهب إلى المولدات والتجارة والصناعة، والقسم الآخر يذهب إلى التخزين"، وقال: "إن مقارنة حجم الاستيراد منذ بداية هذا العام، بالسنوات الأربع الماضية، تؤكد أننا ضمن الوضع الطبيعي. أما موضوع تهريب المازوت فمحدود جدا وتتم متابعته بتشدد من قبل الجهات الأمنية المختصة". 


أضاف: "وعن عودة الكهرباء إلى بيروت الإدارية، التي كانت تتغذى من 20 إلى 22 ساعة، لا يمكن أن تتحقق، إلا بعودة إنتاج الكهرباء بشكل طبيعي، أي العودة إلى إنتاج 1700 -1800 ميغاوت من خلال عمل المعامل كافة. ومن المتوقع أن تعود هذه التغذية الأسبوع المقبل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout