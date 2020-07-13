صحيفة "الراي" الكويتية: الاجتماعات التي أجراها اللواء ابراهيم في الكويت كانت ايجابية

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ذكرت مصادر ديبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الكويت لصحيفة "الراي" أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية وتخللها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد.

وكشفت المصادر لـ "الراي" أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للواء إبراهيم أن الهم اللبناني هو هم كويتي وعربي بطبيعة الحال متمنيا عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدية.