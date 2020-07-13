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وفد من التيار الوطني الحر زار المرابطون‎: علينا جميعاً أن نبذل جهدنا للعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي

13
JULY
2020
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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون والأخوة أعضاء الهيئة، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب رافقه مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في التيار المحامي رمزي دسوم في مقر المرابطون.


بعد اللقاء، قال الوزير السابق طارق الخطيب: بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قمنا بزيارة للأخوة في المرابطون لوضع إطار تنسيق مواجهة الأخطار الخارجية والداخلية التي تحدق في لبنان، لافتاً إلى أنه يجب تشكيل مساحة للعمل المشترك لإنقاذ وطننا ونجنّبه من الوقوع بالمخاطر الأمنية المحيطة بنا في المنطقة.


أكد الخطيب على تعزيز العلاقات السياسية أكثر بين التيار الوطني الحر والمرابطون، وعلينا جميعاً أن نبذل جهدنا للعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمواطن اللبناني الذي همه اليوم هو تأمين قوت عيشه المغمسة بالدم والوجع والألم، وأن نسعى لتغيير وضعه المعيشي وتعزيز حماية الوطن اللبناني.


من جهته، قال العميد مصطفى حمدان: تشرفنا اليوم بلقاء معالي الوزير طارق الخطيب والأستاذ رمزي دسوم ما يجري اليوم على صعيد الوطن هو أزمة وجودية حقيقية تفرض على كل اللبنانيين أن يكونوا أمام مفترق طريق إما المحافظة على وطننا أو خسارته، وبالتالي لا مجال للترف السياسي ولا لكثرة الكلام لا بل علينا كثرة الأفعال وقلة الكلام.


أكد حمدان أن هذه الأزمة الوجودية الحاصلة الآن في لبنان ليس المسؤول عنها كما يقولون هذا "العهد"، إنما من صنعها هو استمرارية الفساد والإفساد منذ ما قبل الطائف وإلى مرحلة التطبيق العشوائي الانتقائي للطائف وتكريس دويلات الفساد والإفساد التي أدّت إلى مآسي هذه الأيام.
تابع حمدان لقد حاول فخامة الرئيس العماد ميشال عون الكثير الكثير بتحمل مسؤوليته الوطنية دفع لبنان إلى الأمام والمحافظة عليه وأن يكون وطن أحلامنا للعيش فيه بأمن وسلام وازدهار على مدى جغرافيته الكاملة، إلا أن قوى الشر والظلام والفاسدين والمفسدين في الحكم هم الذين تآمروا على فخامته وعلى وجوده في قصر الشعب، داعياً المناضلين العونيين أن يكونوا في طليعة المطالبين بلقمة العيش وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وهم الذين كانوا دائماً في طليعة المطالبين بتحقيقها وتاريخهم يشهد على نضالهم لسنوات عديدة.


على الصعيد الإقليمي، أضاف حمدان أننا نحن اليوم في زمن 12 تموز زمن النصر من عند الله عز وجل، في زمن خرج فيه ميشال عون كقائد مشرقي مسيحي وقف إلى جانب السيد حسن نصرالله ليصمد هذا البلد وليبقى شامخاً عزيزاً كريماً، لا يزال حتى اليوم رغم كل الظروف التي نعيشها شامخين أعزاء، ونؤكد على أن وطننا لا يستطيع أحد أن يبلعه لأن "لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم".

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