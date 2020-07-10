هذا ما قاله حسين الحاج حسن عن السيد نصرالله

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إعتبر رئيس تكتل "نواب بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أطلق الجهاد الزراعي والصناعي، واضعاً كل إمكانات حزب الله لتطبيق استراتيجية تصب في هدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، من دون أن يعفي الدولة من مسؤولياتها، التي غابت عن تحمله لسنوات طويلة بسبب اعتمادها على الاقتصاد الريعي، فالدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة لم تعط هذين القطاعين أي اهتمام".

وقال في حديث إذاعي: "كلفة زراعتنا وصناعتنا هي أعلى من كلفة العديد من الدول التي تدعم صناعتها وزراعتها، ما يجعل حجم الزراعة والصناعة من الناتج المحلي منخفض وكل ذلك بسبب الاهمال الحكومي".



وأكد الحاج حسن "ضرورة إقرار سلسلة من الإجراءات الحمائية، ودعم كلفة الإنتاج لدى المزارعين، واعتماد إجراءات لحماية صناعتنا من منافسة البضائع الاجنبية، وتفعيل الحكومة لإجراءاتها الاقتصادية".

وأضاف: "المبادرات الفردية هي عملياً زراعات منزلية، تؤمن بعض الاحتياجات المنزلية، ولكنها لا تبني اقتصاداً متكاملاً، وما دعا له سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو دعوة واضحة للحكومة وللناس لبناء اقتصاد زراعي وصناعي مقاوم للضغوط وللحملات".

وختم الحاج حسن: "دعوة السيد نصر الله هي دعوة لكل باحث عن سيادة حقيقية وقرار وطني حر ومستقل، أرفقت بوعد تتحمل فيه المقاومة مسؤولياتها على الجبهتين الزراعية والصناعية، كما تحملتها سابقاً في سائر الجبهات".