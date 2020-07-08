رسالة صينية الى عين التينة

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وسلم السفير الصيني الرئيس بري، رسالة من رئيس لجنة الصداقة الصينية - اللبنانية في مجلس نواب الشعب الصيني،أكد فيها "أهمية تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين مجلسي المجلسين".



واستقبل بري قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكنزي، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا مع وفد ديبلوماسي وعسكري مرافق.



وكان الرئيس بري التقى النائب جهاد الصمد، وبحث معه في المستجدات السياسية والوضعين المالي والاقتصادي.



وعرض الرئيس بري الاوضاع الامنية خلال استقباله المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.