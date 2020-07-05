كنعان للديار : قمنا بواجبنا والكرة اليوم في ملعب الحكومة لحسم الخيار الذي يحمي المودعين

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قال النائب ابراهيم كنعان ان الهدف من عمل اللجنة لجنة المال والموازنة هو توحيد الموقف اللبناني لتحريك المفاوضات الجارية ولكيلا تضيع فرصة التمويل من صندوق النقد الدولي. وشدد على ان التقرير الذي توصل اليه ينص على اربعة خيارات تجمع موقف مصرف لبنان مع الحكومة وتقلص الثغر لافتا الى ان هذا التقرير اصبح في عهدة المجلس والكرة اليوم عند الحكومة.

وتابع كنعان ان في هذا الموضوع، يجب على الحكومة حسم الرؤية والخطة التي تحمي المودعين من اي اقتطاع في وقت ان المجلس النيابي هو من يوافق على اي قرض يأتي الى لبنان، سواء من صندوق النقد الدولي او من اي جهة اخرى. واشار النائب كنعان الى ان المجلس النيابي حريص على اموال المودعين، ويرى انه يجب ان تكون هناك معالجة جدية للخسائر، ليس عبر صناديق غير قابلة للتحقيق طرحتها الحكومة.

من هنا، قال النائب كنعان ان صندوق النقد الدولي تكلم عن توحيد الموقف مع المجلس النيابي مشددا على ان الصندوق هو الملاذ الاخير لخلاص لبنان. وعليه، رأى كنعان ان لا لزوم لمزيد من التأخير، مضيفا : «فلنذهب باتجاه مشروع متكامل ليتم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على هذا الاساس».