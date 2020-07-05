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الحكومة جادة في التوجه شرقاً

5
JULY
2020
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للتوجه شرقاً، تؤكد مصادر 8 آذار ان هناك تقدماً بارزاً في هذا الملف، اذ مع الجانب العراقي الامور ممتازة، وقد تم الاتفاق على تعزيز الصادرات الزراعية مقابل الفيول. فمعلوم ان كل الكمية التي صدرت من الحامض اللبناني خلال الاشهر الاربعة الماضية قد صدرت الى العراق، لذلك ارتفع سعر الحامض في السوق اللبناني. وتشير الى ان الوفد العراقي باق في لبنان حتى اتمام كل الاتفاقات سريعاً.

 

اما الصينيون فتقول المصادر انهم جادون في المشاريع التي حكي عنها والتي تقدر بـ12 مليار دولار ونصف المليار تقريباً، والاجتماعات مستمرة بين الوزراء المعنيين بالطاقة والاشغال والسفير الصيني لإنجاز الاتفاقيات.

 

وعن التحذيرات للبعض في لبنان من عقوبات اميركية جديدة، تؤكد المصادر ان اي عقوبات اصبحت وراءنا، والحكومة تتصرف على انها باقية، ولا خيار امامها الا المضي قدماً في اتجاه تحقيق مصلحة لبنان. وتسأل المصادر : اي نوع من العقوبات لم تفرضه اميركا حتى الآن؟ لم يبق الا منع السفر ومنع نزول الطائرات اللبنانية في المطارات العالمية. وكذلك وضع لبنان والدولة والشعب على لائحة الارهاب.

 

إقفال الحدود بين لبنان وسوريا

سوريا، اي نقطتي العبودية والمصنع، تقول المصادر ان الامر تقني ومرتبط بملف الكورونا، والبلدان يتريثان حتى ما بعد منتصف تموز للبت في الامر وليس هناك ارتباط بملف «قيصر» او اي عقبات سياسية.

الديار
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