عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2020

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الأخبار: معاقبة مازح: الذلّ بلا قاع

ايران مستعدة: خذوا النفط بالليرة!



العدو يتهم الزميلة بيروت حمود باختراقه أمنياً: عندما تخفي اسرائيل عجزها بكذبة!



صراع المحاور: رمال الزعامة في ليبيا

البناء: هزيمة أميركيّة في مجلس الأمن… وقمة افتراضيّة لبوتين ‏وأردوغان وروحانيّ حول إدلب /‏ استقالة مازح تكشف تدخُّل وزيرة ‏العدل… وترسم أسئلة حول مَن يحمي ‏السيادة؟ /‏ رئيس الحكومة يجمّد قراراً تفجيريّاً لوزير ‏الاقتصاد برفع سعر الخبز يحرّك الشارع ‏‏/‏





الديار: تقارب أميركي ــ فرنسي للضغط على لبنان... وباريس لحكومة جديدة

إستقالة بيفاني تكشف انعدام الاصلاح : «كلن يعني كلن»

هل تتعثر المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد لعدم تنفيذ الإصلاحات؟

نداء الوطن: دياب يوبّخ اللبنانيين: شعوب أخرى باعت الدولارات لتحمي عملتها!!!

السلطة تنهش "لحم" الجيش... والمجلس للحكومة: "إنزلي عن الشجرة"

اللواء: سلطة العجز الوطني: تجويع الشعب والجيش بالقرارات والمراسيم!

استقالة بيفاني تهدّد بتفجير مجلس الوزراء.. والكهرباء تعلن عدم القدرة على الاستمرار

النهار: 550 ألف عاطل عن العمل



الجمهورية: تململ وزاري من فشل الحكومة

إحتجاجات على فوضى الغلاء



the daily star: Lebanon extends COVID-19 measures till Aug. 2

l'orient le jour: Vers une hausse du rationnement à EDL...en attendant le carburant