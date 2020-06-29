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الطقس يتحول الخميس..

29
JUNE
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين حتى يوم الخميس حيث يتحول الى حار نسبيا.
ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.
الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05,29 ساعة غروب الشمس: 19,53

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