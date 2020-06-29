حزب الله: الخارجية مدعوة لتحرّك فوري لإلزام "السفيرة" احترام القانون

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الجمهورية: علّق «حزب الله» على تصريحات السفيرة الاميركية، فقال بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، إنّ هذه التصريحات «تشكّل اعتداءً سافرًا على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية، وإساءة لشعبه ومقدساته ودماء شهدائه، الذين حرّروا أرضهم وحموا شعبهم، في مواجهة الحروب الأميركية بواسطة العدوين الإسرائيلي والتكفيري».

وقال: «إنّ السلطات اللبنانية وفي مقدّمها وزارة الخارجية مدعوة لتحرّك فوري لإلزام هذه السفيرة احترام القانون الدولي، الذي يحدّد واجبات الديبلوماسيين، وإلتزام القوانين اللبنانية النافذة، وهو أمر سنتابعه وفق الأطر القانونية، لأنّ السلوك العدواني لهذه السفيرة، هو تجرؤ وقح على الدولة، وتحدّياً لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية».

كذلك غرّد عضو الكتلة نفسها النائب ابراهيم الموسوي عبر «تويتر» فقال: «ما تفعله واشنطن مع لبنان من حصار وعقوبات وابتزاز نقدي ومالي ومنع العون عنه من أي جهة كان، هو إرهاب اقتصادي بامتياز وعقاب جماعي في حق شعب بكامله، هذا ليس غريباً أبداً على إدارة إجرامية احترفت الفتن والابادة والتجويع منذ زمن بعيد».