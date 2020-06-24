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هيئة تنسيق لقاء الأحزاب في زيارة لدياب: جئنا لدعم هذه الحكومة ونحن نرفض اسقاطها

24
JUNE
2020
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وفد هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية الذي ضمّ: ممثل تيار المردة النائب السابق كريم الراسي، عصمت العريضي عن حزب التوحيد العربي، مهدي مصطفى عن الحزب العربي الديموقراطي، الوزير السابق محمود قماطي والدكتور علي ضاهر عن حزب الله، علي عبدالله عن حركة أمل، قاسم صالح عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، فؤاد حسن عن المرابطون، أحمد مرعي عن حزب الاتحاد، رمزي دسوم عن التيار الوطني الحر، الشيخ غازي حنينه عن جبهة العمل الإسلامي، ومحمد القواص عن حزب البعث العربي الإشتراكي. 

وبعد اللقاء تحدث الراسي باسم الوفد وقال: "تشرفنا بزيارة دولة الرئيس حسان دياب كلقاء أحزاب وشخصيات سياسيةالذي يضم 33 حزبًا من كل الأطياف والمناطق اللبنانية. جئنا لدعم هذه الحكومة وإعطائها فرصة جدية، ونحن نرفض إسقاطها. وعرضنا مطالب تتعلق بلقمة عيش المواطن، وهي مطالب سياسية إنقاذية للبنان، من ضمنها التوجه شرقًا والانفتاح الجغرافي والسياسي على الشقيقة سوريا، لأن هذا الموضوع يعني كل اللبنانيين وينقذ الاقتصاد اللبناني ويعطي فرصة جديدة لهذه الحكومة. كما بحثنا مع دولة الرئيس مخاوف المواطنين لجهة رفع الدعم عن بعض السلع والمواد الغذائية، وقد نفى دولته ما تم تداوله في الإعلام بهذا الخصوص".

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