أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 23 حزيران 2020

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اللواء

تزايدت تسريبات ومعلومات من الخارج عن احتمالات عسكرية، بالترابط بين انهيار شبه كامل للوضع، واشتباكات في غير منطقة..



يدور لغط واسع، حول فقدان الكيمياء بين وزير سيادي مالي ووزير سابق، يشعر بسلطة الوصاية عليه..



تساءل خبراء قانونيون عن المرتكز القانوني، لتمضي نقابة الصرافين في تحديد سعر صرف الدولار في الأسواق؟!

الجمهورية

حذّر مسؤول مالي من أن اعتماد خيار التوجه شرقا بحثا عن حلول اقتصادية سيحول لبنان الى فنزويلا بكل معنى الكلمة.

قال دبلوماسي عربي لوفد زائر: إنتظروا ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، مستبعداً أي دعم خارجي للبنان.