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عاجل - كيف توزعت إصابات كورونا في المناطق اللبنانية؟

21
JUNE
2020
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نشرت وزارة الصَّحة العامة جدولاً بينت فيه كيف توزَّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على كافة الأراضي اللبنانية ليوم الأحد ٢١\٦\٢٠٢٠.

وقد بلغ عدد الصابات 51 حالة ( 19 من المقيمين و32 من الوافدين)، وتوزعت على الشكل التالي: 

-الظريف (بيروت) 4 إصابات 
-تلة الخياط (بيروت) 2 إصابة 
-الأشرفية (بيروت) 2 إصابة 
-المزرعة (بيروت) 1 إصابة 
-الغبيري (بعبدا) 8 إصابات
- الجناح (بعبدا) 2 إصابة
-بئر حسن (بعبدا) 2 إصابات
-برجا (الشوف) 1 إصابة
-كيفون (عاليه) 2 إصابات
-وادي النحلة (طرابلس) 2 إصابات
-البداوي (طرابلس) 2 إصابات
-المينا (طرابلس) 2 إصابات
- حلبا (عكار) 1 إصابة
-الهرمل (الهرمل) 1 إصابة
-الهلالية (صيدا) 3 إصابات
- كوثرية الصياد (صيدا) 2 إصابات
-مجدليون (صيدا) 1 إصابة
- الصرفند (صيدا) 1 إصابة
-جويا (صور) 3 إصابات
- صور (صور) 2 إصابات
- قانا (صور) 1 إصابة
- طورا ( صور) 1 إصابة
-عرب صليم (النبطية) 2 إصابات
-عين إبل (بنت جبيل) 1 إصابة
-حاريص (بنت جبيل) 1 إصابة

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