الرئيس دياب: ما يجري في لجنة المال من نقاش أمرٌ مهم وجيد والجو جو تعاون بين الجميع

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رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء اليوم اجتماعًا تنسيقيًا للخطة المالية حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزيرا المالية غازي وزني، والبيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، ألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشارا رئيس مجلس الوزراء جورج شلهوب وخضر طالب، نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار وأمين سر الجمعية وليد روفايل.



وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس دياب أن الجميع في مركب واحد، ودعا إلى التعاون البناء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول.



وأضاف أن ما يجري في لجنة المال والموازنة من نقاش هو أمرٌ جيد لفهم المقاربات وتبني المعالجات، مشدداً على أن الجو هو جو تعاون بين الجميع. كما أبلغ رئيس الحكومة المجتمعين أنه سيتم الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريبًا.



من جهته، أشاد وفد جمعية المصارف بجرأة الحكومة في التعامل مع الواقع المالي.