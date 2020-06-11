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مطارنة لبنان للروم الكاثوليك: معظم هذه المدارس اصبحت مهددة بالإقفال ..

11
JUNE
2020
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عقد مطارنة لبنان للروم الملكيين الكاثوليك والرؤساء العامين والرئيسات العامات إجتماعهم الشهريّ في المقرّ البطريركي في الربوة وتدارسوا شؤوناً كنسيّة ووطنيّة. وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي:

 

أولاً: أسف المجتمعون لما حصل السبت الفائت من أحداث عنف خلال التظاهر ضد الغلاء ومن إثارة نعرات طائفية مسّت بالشعائر الدينية. إن مثل هذه التصرفات تنمّ عن نية واضحة بإشعال توتر كبير. وحذروا من التمادي بهذا النهج لأن عاقبته لن ترحم أحداً.

 

ثانياً: علّق المجتمعون على غضب اللبنانيين الجائعين وثمّنوا تحركهم السلمي في الشارع للمطالبة بلجم ارتفاع أسعار السلع العشوائي. ودعوا الحكومة إلى المزيد من التشدد بهذا الخصوص.

 

ثالثاً: علّق الآباء على المصالحات في منطقة الشوف والتي رعاها النائب تيمور جنبلاط مطارنة صيدا ودير القمر للموارنة والروم الكاثوليك ودعوا أبناء الجبل الى التمسّك بصيغة لبنان الواحد.

 

رابعاً: طرح البعض الفيدرالية كنظام جديد للبنان. إن الصيغة اللبنانية الحالية ما زالت صالحة شرط الإبتعاد عن الفساد وإلا فالوطن الفاسد يفرز كونتونات فاسدة والدواء ليس بالتجزئة بل بالوحدة النظيفة.

 

خامساً: توقف المجتمعون عند الصعوبات التي تعاني نتها المدارس الخاصة . ومعظم هذه المدارس اصبحت مهددة بالإقفال. ووضع حد لهذا الهدر الكبير الحاصل

 

سادساً: رأى المجتمعون ان الازمة الاقتصادية قد هزت الجميع ، وعليه دعا المجتمعون كل الفئات الى التضامن مع بعضها البعض للتخفيف من حدة الازمة . فبالتعاون وحده يمكن تخطي الازمات والعبور بها الى بر الامان وذلك لما فيه خير ومصلحة الانسان .

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