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أسرار الصحف ليوم الخميس 11 حزيران 2020

11
JUNE
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن الدول الغربية المتابعة للوضع اللبناني ليست في توقيت مناسب لقرارات كبيرة ونوعية سواء بحجم المساعدة المطلوبة للبنان أو بحجم فرض ضغوط تؤدي إلى الانهيار وأن المرحلة هي للانتظار والصمود حتى نهاية العام وعلى اللبنانيين تدبّر أمورهم في هذه الفترة وترسيخ سياسات إصلاحيّة خصوصاً في الكهرباء استعداداً لنهاية العام.


كواليس

توقعت مصادر عراقيّة أن تستمرّ المفاوضات التي بدأتها الحكومة مع الجانب الأميركي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة إلا إذا أراد الرئيس دونالد ترامب أخذ قرار الانسحاب ضمن تسوية كبرى مع إيران وحلفائها لحسابات تتصل بالانتخابات نفسها في ظل المصاعب التي يواجهها داخلياً.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
يعيش مودعون لبنانيون أياماً عصيبة، على وقع معلومات تبلَّغها بعضهم تباعاً، أن عليهم نسيان أموالهم في المصارف..


غمز
تحرص شخصيات مسؤولة على تجنّب الإبتعاد عن الأضواء في معرض إعلان موقف مما يجري..


لغز
تبحث جهات معروفة عن هوية موقّعي بيان نوعي، من طائفة مرموقة..

 

 


نداء الوطن: خفايا

انعكست تقارير بعثت بها أطراف لبنانية ضد ديبلوماسي غربي سلباً على وضعيته خصوصاً أن هذه التقارير تشكو من انحيازه لفريق الحكومة.

 

تناقل معنيون رسميون خلال الساعات الأخيرة تأكيدات بأنّ المساعدات المالية لن تأتي إلى لبنان من صندوق النقد في ظل التموضع السياسي الحالي للبعض في السلطة.

 

جرت يوم أمس اتصالات سريعة، سياسية وديبلوماسية، أدت إلى استيعاب التشنج الذي حصل بين «القوات» و»المستقبل»، ومنعت أي سجالات بين مؤيدي ومحازبي الطرفين.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

فشل الخطة

لاحظت أوساط مراقبة أن كمّية الدولارات التي يبيعها الصرّافون تتراجع يومياً بما يُنذر بإحتمال فشل خطة الخفض التدريجي للدولار الى مستوى 3200 ليرة كما هو متفق عليه.

 

وزير ونظارته

عُلم أن وزيراً فوجئ بربط سبب تحطم نظارته بإنفعال مفترض خلال أحد الإجتماعات في حين تعرّضت للكسر نتيجة وقوعها أرضاً.

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