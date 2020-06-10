دياب عرض مع فوشيه احداث السبت الماضي ومع كوبيتش التطورات

A + A -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباحا في حضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان، السفير الفرنسي برونو فوشيه على رأس وفد، ضم، المستشارة الأولى سالينا غرونيه كاتالانو، المستشارة السياسية ستيفاني صالحه، المستشار الاقتصادي الإقليمي فرنسوا دو ريكولفيس، وتم البحث في الأحداث التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية السبت الماضي، وفي موضوع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي واستئناف الرحلات.







واشاد السفير فوشيه بعمل الحكومة "في تعاملها مع وباء كورونا واحتوائه"، معتبرا ان "التصريح الذي أدلى به الناطق باسم صندوق النقد الدولي مريح وإيجابي جدا ويتجاوب مع توقعاتنا".





واستقبل الرئيس دياب المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وتم البحث في التطورات.