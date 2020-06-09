عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 حزيران 2020

البناء: عشية التفاوض الأميركيّ العراقيّ الصدر يجدّد إنذاره بالخروج… وصاروخ قرب السفارة / جيفري يعرض على سورية حلاً مالياً لقاء انسحاب قوى المقاومة… مع ضمّ الجولان / اجتماع بعبدا لاعتماد أرقام الحكومة للتفاوض مع الصندوق… وسحب تحفظات المصرف
نداء الوطن: التعيينات الإدارية الخميس... والتشكيلات القضائية "غير مقيّدة بزمن"
خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
اللواء: بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
فضيحة نفطية جديدة: هدر الملايين على البواخر ومختبرات الوزارة لا تعمل.. وشحّ في الدولار
الأخبار: التعيينات: دياب «واحد منّن»
رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
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الديار: لا معالجات جدية «للفتنة».. «المحميات السياسية» تمنع الملاحقات الامنية
الحريري «يُحرّض» لملاحقة انصار بهاء.. وخطة خفض الدولار تترنح
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النهار: السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
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the daily star: BDL to ask banks to set provisions on Eurobond losses
l'orient le jour: Retour de l’anarchie sur le marché des changes