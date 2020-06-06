علماء طرابلس: التطاول على المرجعيات الدينية لجميع الطوائف والمذاهب مرفوض

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بسم الله الرحمن الرحيم

إننا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نعلن تضامننا مع جميع المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .. لكن ما رأيناه اليوم من تباشير الفتنة تطل برأسها أمر لا يقبله عاقل ، ولهذا فإننا نؤكد ما يلي :

- التطاول على المرجعيات الدينية لجميع الطوائف والمذاهب مرفوض.

- لبنان غني بطوائفه وأحزابه السياسية ، ولن نستطيع الخروج من الازمات التي تعصف بنا إلا بتضافر جهود الجميع .

- الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإلحاق الضرر بها ليس لمصلحة أحد .

- السباب والشتائم العلنية للرموز والمذاهب والطوائف يؤجج الفتنة ويوصلنا لما لا تحمد عقباه.

لذا نرجو من الجميع التعقل والحكمة والعمل لما فيه مصلحة لبنان دون الانجرار وراء حزبيات وتعصبات ضيقة وأعمال طائشة تزيد أوضاعنا سوءاً ...

(علماء طرابلس)

السبت 6 حزيران 2020