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أسرار الصحف ليوم السبت 6 حزيران 2020

6
JUNE
2020
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البناء


خفايا

قالت مصادر سياسية إن كل الكلام عن بحث مصير الحكومة ومستقبل بقائها من قبل القوى النيابية والسياسية المشاركة بدعمها لا أساس له من الصحة ويعبر عن خليط تمنيات وحرب إعلامية لخصومها وبعض رسائل الضغط المتعلقة بالتعيينات لدى بعض المؤيدين. وأضافت أن الكل يعلم بأن التوقيت السياسي الداخلي والخارجي لا يوفر بديلاً للحكومة الحالية.

كواليس

طالبت مجموعات أساسيّة في انتفاضة 17 تشرين القوى الأمنية بمنع إقامة خيم للجماعات التي تنظم تظاهرة اليوم لأن الهدف هو السيطرة على الساحات والإمساك بها لمنع الجماعات غير المشاركة من التواجد لاحقاً في الساحات، خصوصاً أن الداعين للتظاهرة سبق وتمّ طردهم من الساحات وتفكيك خيمهم بمعرفة القوى الأمنية.

 

اللواء

همس

لجأت مجموعات مصرفية متحدة لابتياع كميات من الدولار، بأسعار تحت الـ4000 ليرة من دون المبالاة بهامش الشراء والبيع، تحسباً لمرحلة جديدة!

غمز

تهتم جهات سياسية بمعرفة بماذا علَّق مسؤول رفيع على كلام مرجع كبير، في معرض الكلام عن الصلاحيات والدستور..

لغز

حسب معلومات متوافرة، لا يستخف حزب بارز، في الأنشطة المعادية له، في بعض البيئات السياسية والشعبية..

 

الجمهورية

سئلت إحدى الوزيرات إذا ما كان الثوار يعرفون عنوان منزلها فقالت ممازحة: لقد أعطيتهم عنوان حماتي.

إنتقد وزراء توقف الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن نشر مقررات المجلس منذ مدة على الغروب الذي يجمع رئيس الحكومة وأعضاءها.

رفع مسؤول أمني تقريراً الى جهات رسمية يُحذر فيه من خطر إندلاع ثورة الجوع.

 

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