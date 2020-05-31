شيخ العقل الغريب: الطائفة المعروفية أصل هذا الوطن وكتبت تاريخه بالدم والنضال المستمر

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صدر عن المكتب الإعلامي لسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب البيان التالي:

"يوماً بعد يوم يحاول البعض القضم من حقوق طائفة الموحدّين الدّروز في الدولة والمراكز التي للأسف لم يبقَ لنا منها إلا النذر اليسير وربّما كان ذلك لغاية في نفس يعقوب.

وها هم اليوم يؤجّلون بحجج واهية تعيين قائد وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي والذي هو من حقنا المألوف بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى.

لذا فإننا ندعو أولاً زعماء ومسؤولي الطائفة المعنيين بحسم موقفهم بهذا الخصوص

فالطائفة المعروفية أصل هذا الوطن وكتبت تاريخه بالدم والنضال المستمر.

فليفهم الجميع القريب والبعيد والحلفاء والخصوم إننا لن نسكت عن حقوقنا بعد اليوم مع تمسّكنا بمواقفنا ومبادئنا النابعة عن قناعاتنا وأرائنا السياسية، والسلّام".