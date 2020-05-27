living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - سلسلة لقاءات نيابية في قصر بعبدا.. الرئيس عون تابع اجراءات مكافحة وباء "كورونا" وحالة التعبئة العامة في البلاد

27
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات نيابية تناولت الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية لانعقاد مجلس النواب غدا ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات المتخذة لمكافحة وباء " كورونا" لا سيما في الاماكن التي رصدت فيها اصابات خلال الايام الثلاثة الماضية، والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والاجهزة المعنية للاهتمام بالمصابين وتأمين رعايتهم صحيا واجتماعيا. كذلك تابع الرئيس عون مسار الاجراءات المتخذة في اطار حالة التعبئة العامة في البلاد ومدى تقيد المواطنين بمفاعيلها.

النائب سيزار ابي خليل
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب سيزار ابي خليل وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وحاجات قرى وبلدات قضاء عاليه والمشاريع الانمائية فيها، فضلا عن وضع الكهرباء.
النائب ماريو عون
واستقبل الرئيس عون النائب ماريو عون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، اضافة الى حاجات منطقة الشوف الانمائية بصورة عامة، ومنطقة الدامور وضواحيها بصورة خاصة. واكد النائب عون ان رئيس الجمهورية يولي الشّق الانمائي لمنطقة الجبل اهتماما لا سيما المشاريع الحيوية التي تؤمن الانماء اللازم.
النائب سيمون ابي رميا
والتقى الرئيس عون النائب سيمون ابي رميا وعرض معه حاجات منطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجبلاً وعدداً من المسائل المطروحة على الساحة الجبيلية إضافة الى مواضيع عامة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout