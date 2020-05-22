سرقت منزل مخدوميها في "تلال عين سعادة" وفرّت

A + A -

بعدما قامت بسرقة مصاغ ومبلغ من المال من منزل مخدوميها الواقع في محلة "تلال عين سعادة" في المتن، بتاريخ 21/05/2020، فرّت العاملة الأثيوبية "Engide Chemesa Mita" من المنزل. وعلى الأثر تقدّم كفيلها ببلاغ أمام فصيلة برمانا في قوى الأمن الداخلي حيث باشرت على الفور متابعة آخر الإتصالات التي أجرتها العاملة، وتم سحب كاميرات المراقبة في محاولة لتعقب مكانها.

لذلك، يطلب من كل من يشاهدها أو يملك أي معلومة عنها التواصل مع الجهات الأمنية والمعنية للكشف عن المعلومات، على أن يبقى إسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.