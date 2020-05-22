المفتي دريان يحدّد أول أيام عيد الفطر

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صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي‎:‎



‏"لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ السبت في 23 أيار هو اليوم المكمِّل ‏لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الأحد في 24 أيار 2020م، هو أول أيام ‏عيد الفطر السعيد لعام 1441ﻫ‎.‎

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام ‏والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير ‏والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب‎.‎

وسوف يؤدِّي مفتي الجمهورية صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والربع ‏صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط ‏بيروت‎.‎‏"‏

ويعتذر المفتي دريان عن تقبل التهاني بالعيد‎.‎