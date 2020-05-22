عودة المغتربين تابع.. جدول رحلات اليوم

A + A -

تتابع شركة طيران الشرق الاوسط اليوم الجمعة، عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانين من الخارج ضمن المرحلة الثالثة لخطة الحكومة اللبنانية في هذا الإطار، ومن المقرر أن تصل اليوم الى المطار ابتداء من الواحدة من بعد ظهر اليوم سبع رحلات تقل مواطنين لبنانين اولها من اسطنبول، فالرياض عند الثانية، والدمام عند الرابعة.



وتصل عند السادسة من مساء اليوم رحلة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها عند العاشرة رحلة من دبي، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل.



وتجدر الإشارة إلى ان رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها وسيسلمون نتائج الفحوصات الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة الذي سيكون في استقبالهم في المطار لإتمام كافة التدابير والإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج.